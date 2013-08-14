إدخال 250 شاحنة إلى غزة عبر كرم أبو سالم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 250 شاحنة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح أن من بين الشاحنات 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص وكميات من الاسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وأوضح فتوح أن "إسرائيل" سمحت أمس الثلاثاء بإدخال 178 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي بينها 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص وضخ كميات محدودة من غاز الطهي.