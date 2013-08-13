ساخو قد يكون المدافع الجديد لبرشلونة

مامادو ساخو مدافع باريس سان جيرمان يريد ان يترك النادي الفرنسي ليحصل على فرصة اللعب لدقائق اكثر من اجل كسب مكان في تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2014 ، الدولي الفرنسي يلعب دقائق قليلة مع باريس سان جيرمان منذ وصول تياغو سيلفا ، كما ان التعاقد مع ماركينيوس سوف يقلل من حظوظ صاحب الـ23 عام.

ساخو ينتهي عقده في شهر يونيو ، و هو لاعب شاب و سريع و قوي بدنياً ، و لهذا يمكن ان يكون المدافع الثاني في برشلونة رفقة جيرارد بيكيه.

حالة ساكو تختلف عن ديفيد لويز و آغر ، فيبدو ان ثمن اللاعب ليس مشكلة حقيقة بما ان الطرفين توصلا الى اتفاق لدفع 15 مليون يورو للنادي الفرنسي . و يجب الاخذ بعين الاعتبار ان عقد ساخو ينتهي في الموسم القادم ، مما يعني ان المفاوضات لن تكون معقدة.



