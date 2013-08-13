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ساخو قد يكون المدافع الجديد لبرشلونة

  • وكالات - قلسطين اليوم
  • 19:35 - 13 اغسطس 2013
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مامادو ساخو مدافع باريس سان جيرمان يريد ان يترك النادي الفرنسي ليحصل على فرصة اللعب لدقائق اكثر من اجل كسب مكان في تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2014 ، الدولي الفرنسي يلعب دقائق قليلة مع باريس سان جيرمان منذ وصول تياغو سيلفا ، كما ان التعاقد مع ماركينيوس سوف يقلل من حظوظ صاحب الـ23 عام. 

ساخو ينتهي عقده في شهر يونيو ، و هو لاعب شاب و سريع و قوي بدنياً ، و لهذا يمكن ان يكون المدافع الثاني في برشلونة رفقة جيرارد بيكيه.

حالة ساكو تختلف عن ديفيد لويز و آغر ، فيبدو ان ثمن اللاعب ليس مشكلة حقيقة بما ان الطرفين توصلا الى اتفاق لدفع 15 مليون يورو للنادي الفرنسي . و يجب الاخذ بعين الاعتبار ان عقد ساخو ينتهي في الموسم القادم ، مما يعني ان المفاوضات لن تكون معقدة.


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