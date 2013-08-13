انطلاق الشاحنات التي تقل الأسرى من سجن ايالون

انطلقت قبل لحظات (الساعة 9:45 من مساء اليوم الثلاثاء) من سجن ايالون بمدينة الرملة عدة شاحنات تقل الاسرى المنتظر وصولهم الى الضفة الغربية وقطاع غزة.

واظهرت مشاهد بثها تلفزيون فلسطين، ومحطات تلفزة مختلفة مجموعة من الشاحنات وسيارات الامن الاسرائيلي تتحرك من امام السجن الذي كان تم نقل الاسرى الـ26 الذين تشملهم الدفعة الاولى من الافراجات.

وكانت مصادر عبرية، ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، بدأت التجهيز للإفراج عن الأسرى الـ26، المقرر أن تطلق سراحهم الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفقا لما ذكرته الاذاعة العبرية في وقت سابق ( الساعة الثامنة والنصف مساء).

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الأسرى الـ26 موجدون في سجن أيالون بمدينة الرملة، وسيتم نقلهم في شاحنات صغيرة مغلقة، ومعتمة لمنعهم من اظهار فرحتهم، ورفع شارات النصر، امام وسائل الإعلام داخل المناطق الإسرائيلية، خلال مغادرتهم المناطق الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل 14 أسيرا إلى حاجز بيت حانون "إيرز" المقام على مدخل قطاع غزة، بينما سيتم نقل 12 آخرين إلى سجن "عوفر " قرب رام الله، حيث سيتم نقلهم من هناك إلى مقر المقاطعة في رام الله، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس محمود عباس الأسرى بعد الافراج عنهم.

إسرائيليون يتظاهرون رفضا للإفراج عن الأسرى

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر عبرية، أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا مساء اليوم الثلاثاء، أمام سجن "أيالون" في الرملة، حيث يقبع 26 أسيرا فلسطينيا تم تجمعيهم منذ فجر اليوم في هذا السجن، تمهيدا للإفراج عنهم في الساعات المقبلة.

ووفقا لموقع القناة العبرية السابعة، فإن المتظاهرين يطالبون بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.