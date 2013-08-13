اندلاع اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في القاهرة

اندلعت اشتباكات وسط القاهرة اليوم الثلاثاء عندما تعرض مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هجوم عند اقتراب مسيرة لهم من وزارة الداخلية.

ورشق معارضون لمرسي المسيرة بالحجارة وألقوا زجاجات على المشاركين بها من الشرفات ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين المؤيدين لمرسي.

وكان الآلاف يشاركون في المسيرة عندما وقعت الاشتباكات ووصفهم سكان بأنهم إرهابيون وليسوا محل ترحيب وبدأو يرشقونهم بالحجارة.

ورد مؤيدو مرسي بإلقاء حجارة أيضا.

ويطالب المحتجون بعودة مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز والمحتجز الآن في مكان غير معلوم.

المصدر: وكالة روتيرز