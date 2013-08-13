خطأ «كازينو» يمنح أميركي مليون دولار !

ارتكب كازينو في الولايات المتحدة الأميركية خطأً فادحاً، إذ حوّل جائزة قيمتها مليون دولار إلى الشخص الخطأ، غير أنه لم يتوانَ عن تصحيح خطئه وتحويل مبلغ مماثل للفائز الفعلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسؤولين في كازينو هورشو بسينسيناتي الأميركية قدموا جائزة بقيمة مليون دولار إلى أميركي يدعى كيفن لويس، ليتبين لاحقاً أنه ليس الفائز الفعلي، بل شخص آخر يحمل الاسم عينه، ومن الفئة العمرية ذاتها، ويقيم في سينسيناتي، ويشاطره معلومات شخصية عديدة.

وقال المسؤول في الكازينو، كيفن كلاين، إن «الخطأ كان خطأنا»، موضحاً أنه «ولهذا السبب، وانطلاقاً من التزامنا القيام بالصواب بالنسبة إلى زبائننا، قدّمنا مليون دولار لكل منهما».