تعليم غزة: اليوم امتحان إكمال الثانوية العامة والأحد امتحان التطبيقي الشامل

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم محمود الجعبري، عن بدء الامتحان التطبيقي الشامل يوم الأحد الموافق 18/8/2013 الساعة التاسعة صباحاً للشق النظري.

وأوضح أن الامتحان الشامل للتخصصات العملية يبدأ يوم الاثنين 19/8/2013 وينتهي الخميس المقبل21/8/2013 في 18 مركزاً، وهي الكليات الخاصة بالطلبة في قطاع غزة.

وأشار الجعبري، في تصريحات صحفية ، إلى أن الامتحان يستهدف الطلبة الخريجين من الكليات المتوسطة الذين تقدموا للامتحان الشامل لهذا العام، والبالغ عددهم 4030 طالباً وطالبة في 98 تخصصاً.

وبين أن وزارة التربية والتعليم العالي انتهت من كافة التجهيزات اللوجستية والفنية والإدارية الخاصة بالامتحان على أكمل صورة وبدرجة عالية من الدقة والمهنية.

وتشمل التجهيزات تشكيل اللجان الخاصة المشرفة على الامتحان وتحديد مراكز الامتحان، مع الأخذ في عين الاعتبار التوزيع الجغرافي.

يشار إلى أن الامتحان التطبيقي الشامل هو امتحان وطني مشابه لامتحان الثانوية العامة ويعقد مرة واحدة في العام، ويستهدف الطلبة الخريجين من الكليات المتوسطة (الدبلوم المتوسط).

وتكمن أهمية الامتحان في أن اجتيازه بنجاح شرط أساسي للتقدم للوظائف, إضافة إلى أنه يعطي الطلبة الفرصة في إكمال دراستهم في نفس التخصص في البكالوريوس، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على 75% في الدبلوم المتوسط و70% في الامتحان الشامل.

أمتحانات الإكمال

في سياق متصل، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول من العام الدراسي "2013"، في مادتين دراسيتين فقط.



وقال مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم مروان شرف، إن عدد المتقدمين للامتحانات( 6043 ) طالب وطالبة، موضحاً أن هناك 14 لجنة موزعة على مديريات التعليم في محافظات القطاع، بواقع لجنة للبنين وأخرى للبنات.



وأشار إلى أن الامتحانات ستستمر من 13 آب/أغسطس وحتى 24 من الشهر ذاته، مبيناً أن أولى المواد التي سيتقدم لها الطلبة هي مادة الإدارة والاقتصاد، فيما سيكون الامتحان الأخير لمادة القضايا المعاصرة.



وبين أن جلسات الامتحانات ستعقد لكافة الطلبة من جميع الفروع العلمي والعلوم الإنسانية والتجاري والمهني.

وأكد أنه بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها وتدقيقها سيتم الإعلان عن النتائج، وأن وزارته ستحرص على إعلانها مبكراً كي يتمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات.