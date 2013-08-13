4 قضايا مهمة « الأربعاء ».. أبو مرزوق : الحكومة لن تكون غطاء للتفاوض العبثي

تساءل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى ابو مرزوق عن سبب ترابط عدة مواضيع وقضايا سياسية في تاريخ يوم الأربعاء 14/ 8 وتزامنها في نفس اليوم وهي :

1) مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.

2) الدفعة الأولى من الأسرى (26 أسير).

3) مفاوضات الكيان الصهيوني مع فلسطين في القدس.

4) إقرار بناء 1128 وحدة سكنية في القدس والضفة.

وفسر ابو مرزوق في تعليق له على الفيس بوك ان الترابط الشديد بالقول : ان قرار بدء التفاوض لا يحظى بتأييد فصائل العمل الوطني، وقرار بناء الوحدات السكنية يقول للفلسطينيين، لا شروط على التفاوض، لا سيادة على الأرض، لا تغيير على حركة الاستيطان، وقبولكم لذلك نكافأكم عليه بخروج الأسرى، ولكن على ثلاث دفعات لاختبار نواياكم ومراقبة سلوككم.

وتساءل هل من الممكن الدخول في حوارات لتشكيل حكومة توافق وطني لتغطي على مهزلة التفاوض العبثي.

واعتبر ان الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وقف التفاوض، والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، وبتوافق وطني، حقيقي، لتحقيق المهام المتفق عليها، وأحد أهم بنودها إجراء الانتخابات. بالإضافة إلى معالجة الشأن السياسي في الإطار القيادي المؤقت، ومناقشة بناء مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني الفلسطيني.