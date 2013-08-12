قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من منطقة امريحة قرب يعبد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتيين شقيقين من خربة امريحة قرب يعبد، واعتدت على شقيقهما الثالث بالضرب.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود عبد الكريم أبو عبيد (15 عاما)، ومحمد (17 عاما)، ونكلت بشقيقهما الثالث أحمد واعتدت عليه بالضرب المبرح بعد اقتحامها للمنطقة.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مئات المواطنين على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز المذكور حجزوا مئات المواطنين وعائلاتهم أكثر من ساعتين أثناء عودتهم إلى جنين من داخل أراضي الـ48، بحجة أن المعبر أغلق في تمام الساعة السابعة مساء.