يعالون يستبعد دخول سوريا في مواجهة عسكرية مع إسرائيل

استبعد وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون أن تحاول سوريا الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، على الرغم من التهديدات التي تقول إنها ستفعل ذلك عقب الضربات الجوية المزعومة من قبل الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وأضاف يعالون - في تصريح نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن "النظام السوري يتعامل معنا بشكل مختلف عن طريقة تعامله مع المتمردين، إنهم يخشوننا، ولكننا سوف نكون جاهزين لأي تطور في الأوضاع".

وأشار يعالون إلى أن منظومة الدفاع الجوي "إس 300" التي تصر روسيا على بيعها إلى سوريا رغم اعتراض إسرائيل لم يتم إرسالها بعد إلى دمشق .. مضيفا: "آمل ألا يتم إرسالها، ولكن إذا تم ذلك، سوف نعرف ما ينبغي علينا فعله".