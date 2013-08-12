الكشف عن أسماء الإسرائيليين الذين قتلوا على يد أسرى ما قبل أوسلو

نشرت صحيفة يديعوت احرينوت الصهيونية أسماء الإسرائيلين الذين قتلوا على يد الـ26 أسير فلسطيني المنوي الإفراج عنهم في إطار الدفعة الأولى من أسرى ما قبل أوسلو.

أسماء الأسرى وأسماء الإسرائيليين الذين قتلوا على أيديهم:

1- فايز مطاوع حماد الحور غزة( قام بقتل الاسرائيلين سلومون ابوكسيس ومناحيم ددون في قطاع غزة عام 1980 وهو داخل السجن خطط لقتل رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك شامير

2- مقداد إبراهيم احمد صلاح - نابلس متهم بقتل يسرائيل تننيباوم وحكم عليه بالمؤبد

3- سمير نايف عبدو - نابلس ( حكم عليه بالمؤبد بعد إدانته بقتل الجندي بنيامين ميسنر في نابلس عام 1989)

4- عبد المجيد يوسف ارشيد - جنين متهم بقتل خمسة عملاء

5 - مصطفى عثمان الحج - برقين ( قتل فرديرخ روزنفلد قرب مستوطنة ارئيل عام 1989 )

6 - سلامة عبد الله مصلح – غزة قنل صاحب البقاله دافيد روبين عام 1993 في بتاح تكفا )

7- صلاح احمد مقلد,– غزة قام بقتل يهوش دفيتش في الد\فيئات الزراعية في مستوطنة كفار يام سابقا علي بحر خانيونس عام 1993 )

8- محمد عبد المجيد صوالحة – عزموط ( قام هو والأسير فازع صوالحه من نبابلس بقتل باروخ هيزلر طعنا بالسكين علي متن حافلة وأصابوا عدد آخر بجروح)

9- حسني فازع صوالحة – عزموط

10 - عاطف عزت شعث – جبهة شعبية – خانيونس( ساعد في قتل الإسرائيلية سمخا ليفي في مستوطنة غوش قطيف سابقا عام 1993

حيث تنكر شعت بزي عاملة فلسطينية

11- عطية سالم علي أبو موسى – غزة ( قام في عام 1994 بقتل سهودي من الذين نجوا من محرقة النازين ويدعي القتيل ايزيك روتبرنغ من مدينة بات يام جنوبي يافا

12- يوسف سعبد عبد العال حكم بالسجن 22 عاما لضلوعه في قتل ايان فينبرغ وللمساعدة في قتل عميل

13 - مدحت فايز بربح – جبهة شعبية – غزة( قام بقتل موشيه بكار في مدينة ريشون لتسيون وحكم عليه بالمؤبد )

14 - علي إبراهيم سالم راعي – غزة ( قام بقتل الإسرائيلي موريس ايزنشتات بالبلطة في مدينة كفار سابا )

15 - محمد جبر يوسف نشبت – غزة مخيم البريج ( حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة المساعدة في قتل الجندي في جيش الاحتياط امنون فومبرتس الذي قتل رميا بالحجارة في مخيم البريج عام 1990

16 - سمير حسين غانم مرتجى – حماس – غزة ( حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة خطف وقتل عملاء)

17- فرج صالح رماحي – غزة ( قام بقتل مالك حقل إسرائيلي بالبلطة أبراهام كينستلر في حقله قرب قرية بصره شمالي الضفة الغربية

18 - علاء الدين أبو ستة – غزة أدين لقتله دافيد ديدي وحايم فايتسمن

19- أيمن طالب أبو ستة – غزة حكم عليه بالمؤبد هو وعاطف شعت لقتلهما دافيد ديدي وحاييم فيتسمان في مدينة الرملة.

20 - عصمت عمر منصور – جبهة ديمقراطية – رام الله ( حكم عليه بالسجن 22 عاما لضلوعه في قتل المستوطن حاييم مزراحي قرب مستوطنة بيت ايل

21- خالد محمد عساكرة – بيت لحم ( تمت إدانته بقتل السائحة الفرنسية اني لي عام 1991 في بيت لحم )

22- نهاد يوسف محمود جندية – غزة ( قام بقتل المقاول زلمان شلايين في مدينة غان يفنا وكان عمره 16 عاما

23 - محمد محمود حمدية – غزة

24 - جميل عبد النبي النتشة – حماس – الخليل ى( تمت ادلنته بمساعدة محاولة قتل جندي جيش الاحتياط شموئيل غراش في الخليل وكان سيفرج عنه في شهر ديسمبر المقبل

25 - طاهر زيود – جهاد إسلامي – جنين ( حكم عليه بالسجن 21 عاما لضلوعه في قتل ابراهام كوهن.

26 - برهان صبيح – جنين ( تم اعتقاله في فبراير 2001 وحكم بالمؤبد لقتله عملاء ).