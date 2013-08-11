تطبيق على «آي فون» لمعرفة الوقت المناسب لإنجاب الاطفال

أطلق أحد مؤسسي موقع الدفع عبر الانترنت "باي بال" تطبيقا جديدا لهواتف "آي فون" يهدف إلى مساعدة الأزواج لمعرفة الوقت المناسب لإنجاب الأطفال.

ماكس ليفكين وشركاؤه الماليون بدأوا بتسويق تطبيق "غلو" (بريق) عبر متجر "ابل ستور" الالكتروني. ويدعم بعض المستثمرين هذا المشروع بمبلغ ستة ملايين دولار.

ويقول ليفكين رئيس "غلو" واحد مؤسسيه ومقره في سان فرانسيسكو "ثمة الكثير من الطرق لتحسين الصحة والرفاه عبر علم البيانات".

ويوضح "أن تحليلا أعمق (للبيانات الشخصية) يؤدي إلى قرارات وتشخيصات موثقة بشكل أفضل والى علاجات مبكرة والى سياسة صحية اقل كلفة ويمكن للجميع الوصول اليها في نهاية المطاف".

ويمكن للنساء تحديث "غلو" باستمرار وفقا لوضعهن الجسدي فيما يقوم التطبيق بتحليل البيانات لتحديد الوقت الافضل لانجاب الاطفال.

وعلى المدى الطويل ينوي "غلو "استخدام "معلوماتية الملبس" وهو الميل الجديد الذي يقوم على استخدام اساور وساعات واكسسوارات اخرى لتسجيل المعطيات عن جسم الانسان.

وتوضح غونس اركان التي اضطرت الى ترك عملها في وول ستريت للخضوع لست دورات من التلقيح الاصطناعي لانجاب طفليها "غلو" يساعد النساء على الاطلاع بشكل افضل على صحتهن التناسلية".

وقد عملت بشكل وثيق مع مصممي "غلو" لتطوير التطبيق.

وتقول ان "غلو" يوفر للنساء "امكانية التركيز على حياتهن المهنية والتفكير بالاطفال بعد فترة اذا اردن ذلك".

وقد اسست الشركة الناشئة للرد على حاجات عدد متزايد من النساء اللواتي يخترن تأجيل انجاب الاطفال للتركيز في غالب الاحيان على حياتهن المهنية في حين ان علاجات العقم لا تغطيها شركات التأمين في الولايات المتحدة على ما يؤكد مصممو "غلو".

وتفيد الارقام التي طرحتها "غلو" ان نحو عشرة ملايين من الازواج يحاولون سنويا الانجاب في الولايات المتحدة ونصفهم فقط ينجح في ذلك.

وتقدر "سوق العقم" بحوالى خمسة بلايين دولار وتستمر في النمو في حين ان واحدة من كل ثلاث نساء يرغبن في الانجاب في سن 35 الى 39 عاما لا تنجح في الحمل بعد سنة من المحاولات.

وتقول اركان "انا سعيدة جدا بان اكون ضمن شركة تساعد الناس على حل مشاكلهم من خلال تحليل البيانات وفي هذه الحالة بالذات مشكلة عدم القدرة على الانجاب".

وشكلت "غلو" ايضا مؤسسة لا تبغى الربح لمساعدة الازواج على دفع تكاليف العلاجات العالية جدا.

ويمكن للمشاركات المساهمة بخمسين دولارا شهريا على مدى عشرة اشهر فيما توزع الاموال التي جمعت على النساء اللواتي لم ينجحن في الحمل رغم استخدام تطبيق "غلو".

وقد تبرع ليفكين بمبلغ مليون دولار الى المؤسسة.

والى جانب "بايبال" شارك ليفكين في تأسيس "سلايد" وهو موقع العاب اشترته غوغل قبل ثلاث سنوات واقفل منذ ذلك الحين.

وساهم ليفكين واصله اوكراني، ايضا في انشاء موقع النقد وتبادل الخبرات عبر الانترنت "يلب".

وانضم ايضا في العام 2012 الى مجلس ادارة "ياهو!".