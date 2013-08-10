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الاحد: بدء التسجيل لأصحاب الإقامات والجوزارت الأجنبية

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:55 - 10 اغسطس 2013
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دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية المتواجدين في غزة والراغبين في السفر عبر معبر رفح البري إلى البدء في عملية التسجيل وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11/8/2013م.

وقالت الداخلية على موقعها الالكتروني السبت :"إنه سيتم استقبال طلابات التسجيل داخل مركز تسجيل أبو خضرة ومكتب التسجيل بمعبر رفح البري ".

وطالبت الاشخاص المعنين بضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية من الجوازات وصور الإقامات وتأشيرات العودة إلى مكتب التسجيل المذكورة لتأكيد البيانات.

يذكر أن أن معبر رفح البري تم إغلاقه من قبل الجانب المصري ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/8/2013م حتى يوم الأحد الموافق 11/8/2013م في كلا الاتجاهين وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر السعيد.

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