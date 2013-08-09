توتر بين بريطانيا واسبانيا وطبول الحرب تدق بينهما

كشفت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" أن بريطانيا تعتزم إرسال 3 سفن حربية إلى منطقة "جبل طارق" خلال أيام قرب المياه الإقليمية الأسبانية، وسط ازدياد حدة التوتر مع أسبانيا، وتوقعات بنشوب حرب بينهما.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن السبب وراء نية بريطانيا إرسال بوارجها الحربية الكبيرة لمنطقة جبل طارق، هو فرض رسوم على المسافرين من وإلى منطقة الجبل الخاضع لسيادة بريطانية.

ونقل راديو "إسرائيل" خلال نشرته الإخبارية مساء اليوم الجمعة، في خبر عاجل له، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله: "إن جبل طارق يمثل قاعدة استراتيجية للدفاع عن المملكة المتحدة، وإن سفن البحرية البريطانية تقوم بزيارته على مدار العام كجزء من عمليات الانتشار العادية والروتينية".

وأضاف الراديو الإسرائيلى أن مدريد ردت على الفور على تصريحات وزارة الدفاع البريطانية، حيث قال رئيس الوزراء الأسبانى مريانو راخوى، إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية دفاعا عن مصالحها في جبل طارق.