الأحد المقبل:بدء التسجيل لأصحاب الإقامات والجوزارت الأجنبية

دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم الخميس، أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية المتواجدين في غزة والراغبين في السفر عبر معبر رفح البري إلى البدء في عملية التسجيل في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقالت الداخلية في إعلان لها :"أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل داخل مركز تسجيل أبو خضرة ودير البلح ".

وطالبت الداخلية أصحاب الشأن بضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية من الجوازات وصور الإقامات وتأشيرات العودة إلى مكتب التسجيل المذكورة لتأكيد البيانات.

ويذكر أن أن معبر رفح البري تم إغلاقه من قبل الجانب المصري ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/8/2013م حتى يوم الأحد الموافق 11/8/2013م في كلا الاتجاهين وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر السعيد.