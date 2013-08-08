وفاة شاب من أريحا في حادث سير

لقي صباح اليوم الشاب محمد حامد جاد الله أبو سرور (33 عاما) من مدينة أريحا بالضفة المحتلة مصرعه بعد أن اصيب بجروح بالغة اثر انقلاب ذاتي لمركبة كان يستقلها فيما اصيب سائقها بجروح متوسطة .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن 'الحادث وقع في احد الشوارع الرئيسية في مدينة أريحا عندما انحرفت المركبة عن مسارها وارتطمت بالحاجز الحديدي المثبت على جانب الطريق ، و نقل المتوفى والمصاب إلى مشفى أريحا الحكومي' .

وفتحت شرطة المرور تحقيقا وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .