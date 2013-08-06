« اسرائيل » تشكك في نوايا الولايات المتحدة تجاه « النووي » الايراني

اعادت الحكومة الاسرائيلية الملف النووي الايراني الى رأس اجندتها لتصعد تهديدها بعدم اسقاط توجيه ضربة عسكرية عن طاولة الابحاث، في حال فشلت الجهود الديبلوماسية. وفي تصريح غير مسبوق لمسؤول سياسي قال ان الحكومة الاسرائيلية تشكك في صدق نوايا الولايات المتحدة وجهودها لوقف تطوير المشروع النووي الايراني مدعيا ان ايران تكثف جهودها وتسابق الزمن للوصول الى قنبلة نووية.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المسؤول السياسي قوله ان الحكومة الإسرائيلية قلقة من الموقف الأميركي، بخاصة على ضوء رفض وتردد الولايات المتحدة في التحرك حيال ما يحدث في سورية. مضيفا ان الأوساط السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا تتناول احتمالات إقدام إسرائيل على شن هجوم ضد أهداف إيرانية.

وفي تقرير خصصته الاذاعة العبرية للموضوع جاء ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو الوحيد الذي يحذر الغرب والولايات المتحدة من مخاطر الملف النووي الإيراني، في حين يميل الغرب إلى إعطاء فرصة للرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، في حين بدأ الغرب ينظر إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة بجدية أقل، ما قد يؤدي الى فقدان هذه التهديدات مصداقيتها، اذا ما واصلت اسرائيل تهديداتها من دون أن تتخذ خطوات فعلية.