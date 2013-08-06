« إسرائيل » تسمح لمحمد عساف بالانتقال للسكن في الضفة الغربية

سمحت "إسرائيل" اليوم الثلاثاء للفنان الفلسطيني محمد عساف الذي فاز بمسابقة «أراب آيدول» والآتي من قطاع غزة بالسكن في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية إن «الجنرال إيتان دانغوت منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي (الفلسطينية) وافق على طلب السكن في الضفة الغربية الذي قدمه المسؤول في فتح حسين الشيخ».

وأضاف المتحدث أن «هذا الإجراء سينطبق أيضاً على شقيقة محمد عساف وزوجها، وهو مدير أعمال المغني وأطفالهما الثلاثة».

ووفق المتحدث، فإن وضع المقيم في الضفة الغربية الممنوح لأجل غير مسمى لعساف «سيسمح له بالسفر إلى الخارج في شكل أسهل بكثير من مغادرة قطاع غزة»، مؤكداً أن هذا «لفتة إنسانية».

وفاز عساف بلقب «أراب آيدول» في 22 من حزيران (يونيو) الماضي في بيروت، وأثار فوزه اهتماماً غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية.

وولد عساف (23 عاماً) في مصراتة في ليبيا ثم عاد مع عائلته إلى قطاع غزة للعيش في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة.

وأسرت قصة الشاب الآتي من غزة الجماهيرَ الفلسطينية، بعدما خرج من غزة عبر معبر رفح ولم يسعفه الحظ بالوصول إلى موعد تجربة الأداء في الموعد المحدد لولا انسحاب مشترك آخر ليتيح له فرصة المشاركة في البرنامج.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسمية عساف سفيرها الأول للشباب في المنطقة.

وتفرض "إسرائيل" حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 6 سنوات