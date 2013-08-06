صحيفة تركية: مصر هي من ألغت زيارة أردوغان لغزة

ذكرت صحيفة "وطن" التركية، اليوم الثلاثاء، أن مصر ألغت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة، والتي كان يزمع القيام بها شهر أغسطس الجاري، عبر مصر بسبب تصريحاته الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الصحيفة إن الإدارة المصرية نقلت لأنقرة أن زيارة أردوغان لغزة لا يمكن إتمامها عبر مصر، وأن رئيس الوزراء التركي لن يكون موضع ترحيب من الشعب المصري بسبب تصريحاته المؤيدة لمرسي.. إضافة إلى أن الحكومة التركية لم تعترف رسميًا بالحكومة المصرية الجديدة.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قد أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري خلال مكالمة هاتفية قبل عدة أيام أن زيارة رئيس الوزراء أردوغان إلى قطاع غزة ستسهم بصورة إيجابية في عملية المصالحة الوطنية بين فتح وحماس بالأراضي الفلسطينية في إطار عملية السلام الإسرائيليةـ الفلسطينية.