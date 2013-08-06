صحيفة : لجنة الإشراف على المفاوضات تلتئم اليوم برئاسة عباس

علمت صحيفة "الأيام" المحلية أن لجنة الإشراف على المفاوضات ستلتئم اليوم للمرة الأولى برئاسة الرئيس محمود عباس استعداداً للاجتماعات التفاوضية منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الخطوات العملية يوم الثالث عشر من الشهر الجاري بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى المقرر الإفراج عنهم على 4 دفعات حيث ستشمل الدفعة الأولى 26 أسيرا على أن يصار لاحقا إلى عقد اجتماع تفاوضي جديد بعد الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن.

ويرتقب وصول المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتين انديك للاتفاق مع الطرفين على تفاصيل المشاركة الأميركية في الاجتماعات القادمة والتي ستكون بالتتالي بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وكان الرئيس عباس شكل لجنة الإشراف على المفاوضات والتي تضم مفاوضين ومسؤولين وممثلي فصائل. وقد أعلن عدد من الفصائل الفلسطينية اعتذارها عن المشاركة في اللجنة ومن بينها حزب (فدا) وحزب الشعب الفلسطيني وذلك انطلاقا من رفضها للأسس التي تم على أساسها استئناف المفاوضات.