أحكام بالسجن الفعلي بحق ثلاثة مقدسيين

أصدرت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" حكماً بالسجن الفعلي على ثلاثة شبان من سلوان، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة وحجارة على الشرطة "الإسرائيلية" في البلدة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن المحكمة حكمت على الشاب علي صبري ابو دياب (18 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا، اما الشابين اياد احمد قراعين (18 عاما) وأحمد هاني القاق (18 عاما) حكم عليهما بالسجن الفعلي لمدة 26 شهرا، فيما حكم الشبان الثلاثة بالسجن 6 شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

واعتقل الشبان الثلاثة بتاريخ 16-11-2012، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.