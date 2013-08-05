فرنسا تدين قرار إسرائيل بإضافة 20 مستوطنة والقدس بخطة تطوير المدن

أدانت فرنسا القرار الذي اعتمدته الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، بتواجد عدد كبير من المستوطنات على لائحة الأمكنة التي من شأنها الاستفادة من المساعدات التي تحظى بالأولوية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في جلستها الأسبوعية أمس، خطة الاهتمام والتطوير للمدن والبلدات الإسرائيلية ذات 'الأولوية القومية' التي تحظى بدعم في مختلف المجالات، حيث شملت القائمة 20 مستوطنة من بينها 4 مستوطنات معزولة.

وقالت فرنسا في بيان صحفى، مساء اليوم الاثنين، 'إن هذا العدد في ازدياد بالمقارنة مع اللائحة السابقة للنواحي التي تحظى بالأولوية التي نشرت في 2009، ويتضمن مستوطنات منعزلة في الضفة الغربية، ما يشكل عائقا أمام أي اتفاق مقبل للسلام.'

وذكرت فرنسا بأن الاستيطان غير مشروع بنظر القانون الدولي ويشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين، مشددة على مساندتها استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الجارية، مطالبة من الأطراف الامتناع عن القيام بأي بادرة يمكنها الإضرار بهذه العملية.