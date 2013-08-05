الجيش والحكومة في مصر سيطرحان حلًا وسطًا على الإخوان يتضمن 3 وزارات

قال مصدر عسكري رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها ثلاثة مناصب وزارية في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المصدر لرويترز "ستطرح المبادرة حتى ننهي الأزمة ونقنع الإخوان بإنهاء اعتصاماتهم"، كما أكد مصدر سياسي مطلع تفاصيل الاقتراح.

كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت أمس الأحد أن وسطاء دوليين -أوروبيين وأمريكيين وقطريين- أجروا اتصالات مكثفة، سواء ببعضهم البعض، لبلورة موقف موحد لتسويقه لطرفى الأزمة فى مصر، كما كثفت قنوات الاتصال الدولى مشاوراتها مع الإخوان والسلطات المصرية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وأفاد الخبر - المرفق رابطه - بنفس ما جاء بتصريحات المصدر العسكري لرويترز.