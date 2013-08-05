د. الزهار: سنسعى لخطف المزيد من جنود الاحتلال للإفراج عن الأسرى

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور محمود الزهار، : أن حركته لم تستبعد احتمال إقدام الاحتلال الصهيوني على ارتكاب حماقات ضد القطاع عقب الأحداث الميدانية التي تجري على الساحة المصرية وآثارها على قطاع غزة.

وأبدى القيادي البارز د. الزهار، جهوزية حركته للدفاع عن قطاع غزة في حال تعرض لأي عدوان جديد، رافضًا الإفصاح عن مفاجآت المقاومة المحتملة ضد أي عدوان.

وشدد د. الزهار، اليوم الاثنين، على أن حركته ستسعى بكل ما تملك إلى أسر جنود لعقد صفقة تبادل مع الاحتلال يجري بموجبها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال الزهار: "كل الخيارات أمامنا مفتوحة على ضوء التعنت (الإسرائيلي) المستمر ضد الأسرى وإذلاله لهم ولأبناء شعبهم (...) سندفع بما أوتينا لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال".

المصدر الرسالة نت