أوقاف مصر: تخفيض نسبة الحجاج هذا العام 20%

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصري إن اللجنة العليا للحج اجتمعت، اليوم الاثنين، وتم الاتفاق على ضرورة تخفيض كل المؤسسات والهيئات لنسب الحج بالمساواة، بنسبة 20%، نظرا لأعمال التوسعات التي تجرى داخل الحرم.

وأضاف وزير الأوقاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الجهات التي قامت بتوزيع حصتها من الحج ستقوم بإعادة القرعة مرة أخرى، لتستبعد 20% من المرشحين، على أن يكون للمستبعدين من الترشيح هذا العام الحق في الترشح على رأس القائمة بدون قرعة جديدة العام المقبل.

وكشف وزير الأوقاف أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع هشام زعزوع وزير السياحة، لتشكيل لجنة عليا جديدة للحج، وأنه سيتم عقد اجتماعات دورية متتابعة للجنة العليا عقب تشكيلها، على أن تجرى اجتماعات كثيفة عقب عيد الفطر مباشرة.