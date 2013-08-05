مكاتب البريد تفتح أبوابها اليوم لصرف « سُلفة » موظفي حكومة غزة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الفلسطينية بغزة، أنه سيتم صباح اليوم الاثنين، فتح جميع مكاتب البريد، ليقوم الموظفين باستلام "سلفه" الراتب من أي مكتب في القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن مكاتب البريد ستفتح أبوبها مع دقات الساعة العاشرة والنصف لصرف السلفة لمن تقل رواتبهم عن 2000شيكل.

وكان نائب رئيس الوزراء بغزة زياد الظاظا أعلن في وقت سابق من اليوم، عن صرف سلفة من رواتب الموظفين لأصحاب الرواتب المنخفضة والتي تتراوح ما بين 1000 وحتى 2000 شيكل، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال الظاظا، إنه سيتم صرف السلفة وقدرها (1000 شيكل)، مبرقاً بتهنئة الحكومة الفلسطينية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً لهم السعادة في كافة أيامهم.