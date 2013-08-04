وحدة « نحشون » تعتدي على أسير مريض اثناء نقله بالبوسطة

أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان اليوم الاحد أن قوات وحدة "النحشون" الإسرائيلية اعتدت قبل يومين على أسير وأصابته بجروح في وجهه.

وأوضحت المؤسسة أن عددا من الجنود اعتدوا على الاسير محمود عامر نصار (18 عاما)، وأنهالوا عليه بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، ما تسبب له بنزيف في فمه وأنفه.

وذكرت المؤسسة أن هذا الاعتداء جاء في أعقاب شتم الجنود لوالدة الأسير نصار، الأمر الذي رد عليه بالمثل، فما كان من الجنود إلا أن أخذوه إلى احد الحمامات القريبة، وانهالوا عليه بالضرب بعد أن أوقعوه على الأرض.

وأضافت أن الجنود، قبل وصول نصار إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بدلوا قميصه الذي تمزق بسبب الاعتداء وألبسوه قميصا آخر لإخفاء اثار الاعتداء، وهددوه باعتداء مشابه في حال أخبر قاضي المحكمة بما حصل.

وبيّنت أن نصار يعاني من مشاكل صحية عديدة منها وجود ثقب في قلبه ومشاكل في المفاصل.