وزير خارجية ‫قطر يزور مصر الأحد

يصل وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، إلى القاهرة، فجر غد الأحد، في زيارة لم يعلن عنها، بحسب مصادر مصرية مسؤولة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أنه من المتوقع أن يصل العطية في الساعة الواحدة الثالثة بالتوقيت المحلس على متن طائرة خاصة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية ولا القطرية حول مهمة العطية في مصر، التي تعيش أزمة سياسية منذ أن أطاح الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو.

وهذه هي أول زيارة لمسؤول قطري إلى مصر منذ الإطاحة بمرسي الذي كانت تربطه علاقات جيدة بالمسؤولين القطريين.