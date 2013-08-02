التحقيق مع اشكنازي يتصدّر عناوين الصحف العبرية

تصدّر، عناوين الصحف العبرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، خبر قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بالتحقيق الجنائي مع رئيس الاركان السابق جابي اشكنازي بتهمة إساءة الائتمان فيما يتعلق بالقضية التي عرفت بقضية هرباز والمتعلقة بمحاولة اشكنازي جمع المعلومات عن وزير الجيش السابق ايهود باراك، وعن المرشح السابق لتولي رئاسة الاركان يوآف غالانت عن طريق ضابط يعمل في جهاز العمليات الخاصة لجيش الاحتلال يدعى بوعز هرباز.

وفيما يلي ابرز عناوين هذه الصحف:

- معاريف:

* التحقيق مع اشكنازي بتهمة إساءة الامانة في قضية هرباز

* الاميركيون مستمرون بالتسريب.. العملية الاسرائيلية في اللاذقية لم تحقق اهدافها واسرائيل ستضرب ثانية

* سفير اسرائيل في الاتحاد الاوروبي: الاوروبيون خدعونا فيما يتعلق بالعقوبات

* الاميركيون يبحثون الترتيبات الامنية بالاتفاق مع الفلسطينيين

* سقوط طائرة خفيفة في ايلات ومصرع الطيار وإصابة اثنين

* المسرّب سنودن يحظى باللجوء السياسي في روسيا

* رفض استئناف بيرلسكوني ومن المتوقع فرض الاقامة الجبرية عليه

* استمرار المظاهرات ضد مخطط برافر

- اسرائيل اليوم:

* المستشار القضائي يقرر التحقيق مع اشكنازي بخصوص قضية هرباز

* الطائرة التي سقطت في ايلات يوم امس طارت خلافاً للتعليمات

* توجيه الاتهام لمتدين من ناطوري كارتا بالتخابر مع ايران

* الكونغرس الاميركي يقرر رفض المتاجرة مع اي طرف ايراني

* الحكومة المصرية تطلب من انصار مرسي فك الاعتصامات

* محادثة هاتفية تشجيعية بين اوباما وكل من عباس ونتنياهو

* محكمة ايطالية تقرر رفض الاستئناف الذي تقدم به بيرلسكوني وتحويل الاعتقال من 4 سنوات الى سنة إقامة جبرية

* روسيا تمنح حق اللجوء السياسي للمسرّب الاميركي سنودن

- يديعوت احرونوت:

* المستشار القضائي يقرر نقل قضية هرباز الى الشرطة للتحقيق مع اشكنازي بتهمة إساءة الائتمان

* اعتقال يهودي متزمت بتهمة التخابر مع ايران عن طريق السفارة الايرانية في برلين

* اوباما يتحادث هاتفياً مع عباس ونتنياهو

* حظر استخدام الهواتف الذكية في صفوف الجنود والضباط المظليين

* فريق برشلونة الاسباني يصل اسرائيل حاملاً رسالة سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

* سقوط طائرة خفيفة في ايلات ومصرع قائدها وإصابة اثنين من الركاب

- هآرتس:

* نتنياهو سيضطر لإرضاء اعضاء الليكود في دورة الكنيست المقبلة

* الشرطة تفتح ملف تحقيق جنائي مع اشكنازي بتهمة إساءة الائتمان في قضية هرباز

* سفير اسرائيل لدى الاتحاد الاوروبي: فوجئنا بالقرارات الاوروبية

* قائد جيش الاحتلال في الجولان: جيش الاسد ضعف كثيراً بسبب حربه مع المعارضة الا انه لم ينحل

* خلافاً لقرار المحكمة العليا.. النيابة العامة ترفض إطلاق صفة المخرب على مرتكب الاعتداء الارهابي في شفاعمرو

* قتيل وجريحان بسقوط طائرة خفيفة في ايلات