في يوم القدس.. الاحتلال يكثف انتشاره بالقدس المحتلة

عززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في مدينة القدس المحتلة في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك تزمانا مع إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في جميع انحاء العالم الاسلامي، وذلك في الوقت الذي دعت فيه مؤسسة الأقصى إلى أكبر حشد في المسجد المبارك فيما تبقى من رمضان.

قالت مصادر أمنية صهيونية "إن الشرطة أنهت جميع ترتيباتها وتحضيراتها استعدادا لاستقبال حشود وجموع المسلمين القادمين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك"، والمتضمنة نشر أعداد كبيرة ومعززة من قوات الشرطة على وحداتها المختلفة في كافة أرجاء المدينة وخاصة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، دون سن الـ 40 لن يسمح لهم بالدخول إلى مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، إلا بعد الحصول على تصريح من الجيش الإسرائيلي.

من جانبها؛ أفادت "مؤسسة البيارق" لإحياء المسجد الأقصى المبارك" أنها ستوفر نحو 400 حافلة لنقل المصلين من كافة قرى ومدن الداخل الفلسطيني عبر "مسيرة البيارق" إلى المسجد الأقصى، خاصة يومي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ويوم الأحد السادس والعشرين من رمضان.

إلى ذلك دعت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" إلى أكبر حشد في المسجد الأقصى، فيما تبقى من شهر رمضان، والاعتكاف فيه على مدار اليوم والساعة، آملة أن يكون يوم الجمعة والأحد من أكثر الأيام والليالي شدّا للرحال إليه، مشيرة إلى أنها وضعت كافة الاستعدادات لتوفير عشرات آلاف وجبات الإفطار والسحور للوافدين اليه.

ودعت المؤسسة في بيانها أمس الخميس، الأهل جميعا من القدس والداخل الفلسطيني وأهل الضفة الغربية إلى التوجه بحشودهم رجالاً ونساءً وأطفالاً إلى المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من محاولات التضييق ومعيقات الاحتلال.

وتوقعت المؤسسة أن يكون اليوم الجمعة يوماً مشهودا من أيام الأقصى في رمضان المبارك.