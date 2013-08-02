المطران حنا يدعو إلى توحيد الصفوف لإستعادة القدس

جدد رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس في القدس المحتلة المطران عطالله حنا دعوة المسلمين والمسيحيين إلى العمل الجدي لإستعادة المقدسات.

وفي تصريح لقناة العالم بمناسبة يوم القدس العالمي دعا حنا الشعوب العربية والإسلامية والمسيحيين إلى توحيد الصفوف لإستعادة القدس الشريف الذي يتعرض للتهويد.

وقال عطالله: نجدد دعوتنا ليوم القدس إلى كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في هذا العالم بضرورة أن يعملوا من أجل نصرة هذه المدينة المقدسة.

مضيفاً: في يوم القدس ومن قلب القدس نلتفت إلى الأمة الإسلامية والعربية وإلى المسيحين في كل مكان بضرورة أن يوحدوا صفوفهم من أجل مدينة القدس.