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حالة الطقس: أجواء حارة نسبياً

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:23 - 02 اغسطس 2013
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 تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حاراً نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو حاراً نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذا والله أعلم

 

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