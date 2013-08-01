تشلسي يسعى للتعاقد مع الألماني سامي خضيرة

دخل نادي تشلسي الإنكليزي في مفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مساء الأربعاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للنادي اللندني، يسعى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، استعدادًا للبطولات التي سيشارك فيها الموسم المقبل.

وينتهي عقد خضيرة مع ريال مدريد في حزيران (يونيو) 2015، وبالتالي فإنه لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الملكي.

وأنهى نادي تشلسي الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنكليزي برصيد 75 نقطة، بفارق 14 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد الفائز باللقب.

بينما توّج بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هد