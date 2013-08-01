اقتحام مكتب « كهرباء القدس » في بيت فجار

قالت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الخميس، إن عددا من الأشخاص اقتحموا مكتب الشركة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتدوا بالضرب على العاملين فيه.

وقال مدير عام الشركة، هشام العمري في بيان: إن هذا الاعتداء الذي تعرض له مكتبنا، جاء على يد أحد أصحاب مناشير الحجر، وذلك بسبب قيام الشركة بقطع التيار عن منشاره، نظراً لعدم تسديده فواتير الكهرباء وتراكمها عليه.

وأضاف أن الشركة تواصلت مع أصحاب مناشير الحجر في المنطقة، خلال الفترة الماضية، لتسديد ما عليهم من ديون للشركة، موضحاً أن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة لن تردع الشركة من تحصيل حقوقها عبر الطرق القانونية.

وأشار إلى أن مكاتب الشركة مفتوحة دائماً لسماع أية شكاوى، رافضاً في الوقت ذاته استخدام لغة العنف لحل القضايا العالقة.

وأكد مدير الشركة في الوقت ذاته، عدم تنازل الشركة عن حقوقها وضرورة التزام المواطنين بواجباتهم بدفع ما عليهم من مستحقات.

وطالب العمري كافة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق المتجاوزين للقانون.