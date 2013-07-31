في حماس يهاجمون: فتح تسيء لسمعتنا في مصر.. معاريف

بقلم : من اساف جبور

استغل رئيس السلطة ابو مازن نهاية حكم الاخوان المسلمين والتقى أول أمس في القاهرة بالرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي بعد فترة طويلة تبنى فيها الحكم في مصر حماس.

في اللقاء الذي عقده ابو مازن مع عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، اتخذ موقفا واضحا من تغيير الحكم، وهاجم حماس على تدخلها في ما يجري في مصر.كما ندد بالعمليات التي على حد قوله تخرج من غزة الى شبه جزيرة سيناء.

ردا على الاتهامات هاجموا في حماس رئيس السلطة وقالوا ان فتح تعمل على التشهير بسمعتهم امام الحكم الجديد في القاهرة. وفي مؤتمر صحفي في القطاع كشف النقاب عن 16 وثيقة وصلت الى حماس من سفارة فلسطين في القاهرة.

وتدعي منظمة حماس بان الوثائق تثبت بان فتح تعمل على اساءة سمعتها في نظر الشعب المصري.