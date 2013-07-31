بعد مناشدة عاجلة..الدفاع المدني يتدخل لمنع سقوط سور برج « شوا وحصري »

ثمن العاملون في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية داخل برج شوا وحصري وسط مدينة غزة، جهود الدفاع المدني في التدخل لمنع سقوط السور الخاص بسطح البناية بعد أن قام العاملون فيه بربطه بأسلاك حديدية .

وكان العاملون في المؤسسات الإعلامي في البرج قد وجهوا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مناشدة للدفاع المدني للتدخل لمنع سقوط السور الخاص بسطح البناية، بعد تعرضه للتصدع إثر تعرض البرج للقصف إبان حرب الأيام الثمانية مما أدى إلى شبه تدمير للسور وقام العاملون بربطة بسلك حديدي.

وقد تفقد وفد من الدفاع المدني سطح بناية البرج، واطلع على الأضرار التي يتعرض لها السور، والأخطار التي يمكن أن تحدث في حال سقوطه.

وقد أكد الوفد، أنه سيتوجه لمجلس إدارة البرج، لحل هذه المشكلة وإعادة بناء السور في أسرع وقت لمنع الضرر، مضيفاً أنه سيضطر لإجبار مجلس إدارة البرج بشكل قانوني لحل المشكلة.

كما سيطلع الوفد على الأمن والسلامة في البرج، من خلال تفقد مخزن الوقود في البرج، وأدوات السلامة فيه.