بمناسبة بدء المفاوضات.. « اسرائيل » تسمح بدخول عمال من الضفة الغربية

ذكرت القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال بأنه وبعد انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الجانب الاسرائيلي والفلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء ستقوم "اسرائيل" بتنفيذ عدة بوادر حسن نية اتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بمناسبة بدء المفاوضات.

و بحسب القناة الاسرائيلية، فقد تلقى مندوبي "اسرائيل" والسلطة الفلسطينية رسالة من الامريكيين بما يتعلق بمخطط المفاوضات.

ومن بين بوادر حسن النية المزمع اتخاذها ازالة حواجز عسكرية وفتح معابر وادخال عمال فلسطينيين من الضفة للعمل داخل "اسرائيل" خلال الايام المقبلة.

ووفقا لمضمون الرسالة التي سلمها وزير الخارجية الامريكي جون كيري لمندوبي "اسرائيل" تسيبي ليفني والمحامي يتسحاك مولخو ولمندوبي السلطة الفلسطينية الدكتور صائب عريقات فان الامريكين قبلوا بموقف "اسرائيل" لاقامة دولة يهودية ملتزمة بالأمن كأساس للمفاوضات.

كما ان الفلسطينيين قبلوا من الامريكيين ان يتم التفاوض على أساس حدود 67 كأحد شروط بدء المفاوضات