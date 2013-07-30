وزير صهيوني يعترف: قتلنا عدداً كبيراً من العرب

دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نفتالي بينيت" حكومة الاحتلال إلى عدم إلقاء القبض على من وصفهم بــ "المخربين" الفلسطينيين، "بل قتلهم على الفور"؛ لمنع أي عمليات تبادل أسرى مستقبلاً.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الجنرال في الاحتياط "يعقوف عميدرور"، انتقد كلام بينيت، وقال إن هذه المطالبة ليست قانونية، لكن بينيت رد عليه بالقول "لقد قتلت أنا شخصياً عدداً كبيراً من العرب خلال حياتي، ولا توجد لدي أي مشكلة مع هذا الأمر".



ويتفاخر قادة الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم الشعب الفلسطيني، ويستخدمون دماء الفلسطينيين كقرابين انتخابية تقدم للناخبين الإسرائيليين، حيث يعتبر القائد الناجح هو الأكثر فتكاً بالشعب الفلسطيني الأعزل.