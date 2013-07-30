قامت مجموعات عنصرية في مدينة القدس، أمس الأحد، بتوزيع نشرات تحريضية تستهدف الأسرى الفلسطينيين القدامى، في ظل الحديث عن إفراجات متوقعة عن (أسرى ما قبل أوسلو).

وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين ان النشرة التي جاءت بعنوان" قتلنا .. أطلقوا سراحنا"، ضمت صور مجموعة من الأسرى القدامى وهم يتحدثون عن أنفسهم أنهم "قتلة" والآن سيتحررون، وفي نفس الوقت ظهرت صور لأشخاص ملتحين ذوو ملامح مصرية وسلفيه ووضع عليها أسماء أسرى فلسطينيين، ووضعت في رأس النشرة الراية الخضراء التي تحمل نقش (لا اله الا الله)، وأسفل الصفحة وضع اللون الأحمر في إشارة إلى لون الدم وكتب عليه بالعبرية "لن نجن" ، "لن نطلق سراح مخربين" وعلى ظهر الصفحة وضعت صور قتلى مختلين سقطوا على يد المقاومين .

وحملت النشرة توقيع منظمة متضرري "مصابي الإرهاب"، ومن بين الصور التي عرضت صورة عميد الأسرى كريم يونس ، ماهر يونس ، سالم علي أبو موسى، ياسين أبو خضير و آخرين .