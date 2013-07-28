« إسرائيل » توافق على إطلاق سراح مشروط لـ 104 أسير فلسطيني

بعد جلسة طويلة وعاصفة ، صادقت حكومة الاحتلال عصر اليوم، على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني والافراج عن مائة وأربعة أسرى فلسطينيين بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية فقد ايد هذا القرار ثلاثة عشر وزيرا بينما عارضه سبعة وزراء في حين إمتنع وزيران آخران عن التصويت.

كما فوضت الحكومة الاسرائيلية طاقما برئاسة نتنياهو وعضوية وزيرة العدل ووزير الحرب ووزير الأمن الداخلي والوزير يعقوب بيري بتحديد أسماء السجناء الذين سيتم الافراج عنهم.

وقالت ما تسمى بــ "وزيرة العدل" الاسرائيلية تسيبي ليفني إنه لن يتم الافراج عن الاسرى إلا إذا كانت المفاوضات جدية، ووصفت ليفني جلسة مجلس الوزراء بأنها من أهم جلسات الحكومة بالنسبة لمستقبل دولة اسرائيل.

وقالت إن القرار المطروح على الحكومة هو من أصعب القرارات التي يجب إتخاذها ولكنه لا يمكن تحقيق السلام دون الدخول في مفاوضات.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة وزراء الليكود صباح اليوم ان أي قرار محتمل بالإفراج عن اسرى من مواطني اسرائيل العرب سيطرح مجددا على الحكومة لإقراره.