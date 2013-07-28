الأسرى للدراسات : لينا الجربونى تجاهلتها الصفقة وقائمة المفاوضات الأخيرة



طالب مركز الأسرى للدراسات بأهمية المطالبة بالأسيرة المريضة لينا الجربونى " 34 عام " من سكان مدينة عرابة من الداخل ، والمعتقلة منذ 18-4-2002 وتقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاماً أمضت منها ما يقارب من 11 عام متواصلة .

وأضاف المركز أن الأسيرة لينا الجربونى لم تشملها صفقة تبادل الأسرى مقابل شاليط على الرغم من السنين التى أمضتها ومحكوميتها العالية ، وللأسف لم تشملها قائمة الافراجات الأخيرة قبيل المفاوضات التى نشرت مؤخراً على الرغم من طول محكوميتها وأعوام اعتقالها وحالتها المرضية حيث الاستهتار الطبى بحقها وألم المرارة والالتهابات فى أعقاب العملية التى أجرتها بظروف سيئة أثناء الاعتقال والصداع الدائم .

جدير بالذكر أن الجربونى فى أعقاب التبادل الذى لم يشملها قالت:" نحن ربما نستطيع أن نغفر لكم ، ولكن الأم الرؤوم التي تتقلب على نار الشوق وتنتظر عودة ابنتها بفارغ الصبر تراها ستغفر ؟!" الأمر الذى يجعلنا أكثر مسئولية باتجاهها قبل فوات الأوان .