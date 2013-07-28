تأجيل جلسة حكومة الاحتلال لإقرار إطلاق سراح أسرى مقابل المفاوضات

تظاهر العشرات من نشطاء اليمين الإسرائيلي أمام مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للمطالبة بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأحد لاخذ المزيد من الوقت لاقناع الوزراء المعارضين

و بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد كان من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية قرار إطلاق سراح 104 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، ولكن بسبب الضغوط على الوزراء من قبل اليمين الإسرائيلي تم تأجيل الجلسة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد صرحت بأن عدد الوزراء المؤيدين لقرار الإفراج عن أسرى مقابل استئناف المفاوضات يفوق عدد الرافضين.