د.الهندي : ندعو إلى وقف نزيف الدم البريء وكل أشكال العنف في مصر

دعا د.محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وقف نزيف الدم البريء وكل أشكال العنف والاعتداء على المعتصمين في مصر.

وقال د.الهندي في تصريح صحفي اليوم السبت : " إن مصر قلب العروبة والإسلام والتي تتعلق بها وتتابع أحداثها اليوم أفئدة الملايين من شعوب الأمة وخاصة شعب فلسطين الذي يتمنى لها الخير والعزة والقوة والوحدة والنهضة والحرية".

وأضاف : أننا وأمام المشهد المأساوي الذي يدور اليوم في مصر, فإن قلوبنا تعتصر ألماً لإراقة الدماء البريئة في شوارع مصر, مؤكدا على ضرورة وقف هذا النزيف وكل أشكال العنف .

ورأى القيادي بالجهاد أن الاحتكام للشارع باباً لمزيد من النزف وهو لا يخدم مصالح مصر وشعبها, متمنياً أن يتم الاحتكام إلى أصوات العقل والحكمة لعلماء وحكماء مصر وإلى صناديق الاقتراع وإكمال التجربة الرائدة التي بدأتها مصر حفاظا على أمنها ومصالح شعبها.

وشدّد د.الهندي على أننا في نفس الوقت نبرأ بأي طرف في مصر أن يلقي بالأزمة الداخلية على الشعب الفلسطيني ونرى أن إلقاء تهمة التخابر مع طرف فلسطيني يسيء لمصر ولعلاقتها التاريخية مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

موضحاً أن ذلك يُظهر كأن العلاقة مع فلسطين أو أي طرف فلسطيني تصبح تهمة فيما العلاقة مع العدو الصهيوني لا تمثل أي اتهام.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وعلى مدار الوقت يدعو لمصر أن يحفظها الله من كل سوء لتكون سندا قويا لكل الأمة كما كانت على مدار التاريخ.