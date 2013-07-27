أحمدي نجاد ينشئ جامعة تهتم بالعلوم النووية

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن موقع إخباري إيراني قوله أن الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد حصل على ترخيص بإقامة جامعة تكنولوجية سيعكف على تأسيسها بعد انتهاء ولايته الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن نجاد -الذي سيسلم الرئاسة إلى خليفته حسن روحاني- حصل على الموافقة من المجلس الأعلى للثقافة.

وأشار المصدر إلى أن الجامعة الجديدة ستركز على تدريس تكنولوجيا المعلومات وتقنية النانو وعلوم الفضاء والعلوم النووية.

يشار إلى أن ولاية نجاد الثانية انتهت في 14 يونيو/حزيران الماضي بانتخاب رئيس جديد ينتمي إلى التيار الإصلاحي مع العلم أن التيار المحافظ الذي ينتمي نجاد إليه ما زال يتمتع بشعبية وخصوصا في المناطق الفقيرة.