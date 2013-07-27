شرطة رام الله تضبط 3 أطنان من الخضار والفواكه الفاسدة

ضبطت الشرطة في بلدية البيرة اليوم السبت، نحو 3 أطنان من الخضار والفاكهة الفاسدة في حسبة رام الله والبيرة.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "انه أثناء قيام الشرطة وبلدية البيرة بعمل جولة تفقدية على المحال التجارية والحسبة في رام الله والبيرة، تم ضبط 2795 كغم من الخضار الفاسد وتم إحضارها إلى شرطة مركز المدينة وسلمت إلى بلدية البيرة لإتلافها بشكل قانوني".

ودعا البيان المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية والاستهلاكية عند شرائها وعدم التعاطي مع المواد المهربة وضرورة إبلاغ الشرطة عن أي سلعة أو مادة غذائية منتهية يتم تداولها في الأسواق والمحال التجارية.