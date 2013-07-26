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الإذاعة العبرية : الاتحاد الأوروبى يقدم 32 منحة دراسية لعلماء إسرائيليين

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 16:30 - 26 يوليو 2013
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ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن علماء إسرائيليين تلقوا هذا العام 32 منحة من أصل 287 منحة بحثية يقدمها الاتحاد الأوروبى لعلماء شباب من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الإذاعة أن قيمة كل منحة تبلغ حوالى مليونى يورو، ويحتل العلماء الإسرائيليون المرتبة الثالثة فى ترتيب المنح الأوروبية، وذلك بعد بريطانيا وألمانيا وقبل فرنسا وهولندا وسويسرا.

وأشارت الإذاعة إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى فى الترتيب وبفارق كبير إذا تم أخذ عدد السكان بعين الاعتبار.

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