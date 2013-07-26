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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الخضري: قرار « إسرائيل » منع دخول أوروبيين لغزة والضفة إمعان في الحصار

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:22 - 26 يوليو 2013
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اعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قرار إسرائيل بعدم السماح لممثلين الاتحاد الأوروبي دعم مشاريع إنسانية في مناطق "ج" في الضفة الغربية ومنع دخولهم قطاع غزة  يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وإمعانه في حصار غزة واستهداف الضفة الغربية.

ودعا الخضري الإتحاد الأوروبي بدور أكثر تأثير وضغط فاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين بدلاً من مقاطعة الأوروبيين.

وشدد على ضرورة العمل لإحقاق الحق الفلسطيني بإنهاء العدوان والحصار والمعاناة ، داعيا لدور دولي وتشكيل قوة ضاغطة على "إسرائيل".

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