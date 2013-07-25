إيارامندي يغيب عن تدريبات اليوم مع زملائه

عاد فريق ريال مدريد إلى التدريبات صباح اليوم استعداداً للمباراة الودية القادمة أمام باريس سان جيرمان ، وغلبت أجواء الحزن تدريبات الفريق الذي كان متأثر بحادث القطار المروع الذي أثر على نفسية اللاعبين وقد غاب إيارامندي عن تدريبات اليوم حيث تدرب في الصالة الرياضية

وقام الفريق بإجراء بعض التمارين التي غاب عنها إيارامندي الوافد الجديد للفريق الذي كان يعاني من اصابة بسيطة ، حيث تدرب اللاعب في صالة التمارين الرياضية بعيداً عن تمارين الفريق داخل الميدان

فيما تدرب كل ما شافي الوسو ورافييل فاران تدريبات منعزلة خاصة وذلك في محاولة تأهيلهم بشكل جيد للوصول للفريق الأول ، يذكر أن إيارامندي قد غادر مباراة ليون يعاني من آلام بسيطة بعد أن شارك مع الفريق لمدة نصف ساعة تقريباً



