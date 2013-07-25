وزير الخارجية الأردني: الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية عليا للمملكة

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن جودة أبلغ نظيره الياباني فوميو كوشيدا خلال اجتماعهما في عمان أن المملكة" تعتبر إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة وطنية فلسطينية " .

وأوضحت أن الجانبين بحثا " العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة خاصة جهود إحياء مفاوضات السلام والأزمة السورية "، كما أوردت يونايتد برس انترناشونال.

وأشار البيان إلى أن الطرفين " استعرضا الجهود المبذولة على جميع الصعد لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، خاصة مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ودعمهما لهذه الجهود ".

وقال إن جودة عرض للضيف الياباني الجهود الاردنية لـ "إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وصولا الى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية " .

ونقل البيان عن وزير الخارجية الياباني قوله خلال اللقاء أن طوكيو "تعمل دائما على حث الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لإستئناف المفاوضات المباشرة " .

ولفت البيان إلى أن مباحثات الجانبين " تركزت على تطورات الاوضاع في سوريا " .

وقال أن جودة جدد موقف بلاده الداعي إلى " ايجاد حل سياسي يوقف نزيف الدماء والعنف ويضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية وكرامة شعبها بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري " .

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني دعا في وقت سابق اليوم إلى موقف دولي موحّد للتعامل مع مواصلة إسرائيل لسياساتها الاستيطانية في القدس.