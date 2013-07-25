السادسة على مستوى القطاع لحقت بأختها السابعة قبل 3 اعوام !

"سجدت شكراً لله " بمجرد سماعي اسمي ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى قطاع غزة , ودموعي انهمرت حيث امتزجت مشاعر الخوف والفرحة والقلقل الشديد ..بهذة الكلمات بدأت الطالبة ندى العبادلة السادسة مكرر على مستوى قطاع غزة في تعبيرها عن فرحتها فور صدور نتائج الثانوية.

وقالت العبادلة خلال حديث مع مراسلة مع "فلسطين اليوم" "الجيران أول من بشرنا بنتائج الثانوية العامة , كوني كنت قلقلة للغاية خوفاً من الحمل الثقيل الذي تركته لي أختي قبل ثلاثة أعوام وحصولها على السابعة على مستوى القطاع, خشيتي ان أكون اقل منها .

وتابعت العبادلة : أختى رفعت رأسنا قبل ثلاث أعوام وحصلت على 99.2 , والحمد لله واصلت النجاج , مهدية النجاح لأهلها أصحاب الفضل الكبير بعد الله لما وصلت له .

وعن والدها الذي كان متأثر من فرحة نجاح ابنته حيث توافد الجيران لتهنئته بالنجاح , حيث قال " شعور لا يوصف.. دموع زعريد ..وسجود وشكر لله وأوضح :الحمد لله أختها سبقتها التفوق واستطعنا تهيئة الأجواء لهم للتفوق .

وعن طريقة دراسة ندى, واضح" كانت تنظم وقتها لوحدها دون أي تدخل من احد فكانت تخصص جزء من وقتها للانترنت, وجزء الاخر للتلفزيون إضافة للدارسة ...