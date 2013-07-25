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د.أبو شقير: امتحان الإكمال في مادتين في 17 من أغسطس القادم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 08:13 - 25 يوليو 2013
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رجح وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة الدكتور محمد أبو شقير، أن يكون موعد تقديم امتحانات الإكمال للراسبين في الثانوية العامة هذا العام بتاريخ 17-8 من العام الحالي.

وقال د. أبو شقير في تصريح صحفي ، :"إن الطلبة المسموح لهم بالإكمال هم من رسبوا في مادتين فقط مؤكداً أن نسبة الثانوية العامة سترتفع عما هي الآن بعد امتحان الإكمال".

وعن الصعوبات التي واجهها المصححون أكد أن المصححين اشتكوا من مبحث الكيمياء والفيزياء والإدارة والاقتصاد بسبب طول الامتحان، مؤكداً أن الوزارة ستراعي الصعوبات التي واجهها الطلبة العام القادم.

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